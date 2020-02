Aimar Altosaar: barokklinnast tööstuskeskuseks ja edasi

Tellijale

Tuhande aasta jooksul on Narval olnud palju nägusid. Kuigi siin on elanud palju võõramaiseid kaupmehi ja meistreid, on eestlased ja teised läänemeresoome hõimlased siin olnud suurim rahvarühm, sest just meie maal see linn asubki. Praegu elab Narvas napilt üle 55 000 inimese, neist 3,7 protsenti on eestlased. Vabadussõja-järgses Narvas oli elanikke 26 912 (rahvaloendus 1922) ning 1934. aastal 23 512, kellest vastavalt 65 ja 64,8 protsenti olid eestlased. Tolleaegsed rahvastikustatistika arvud võib-olla näitavadki linna elanikkonna optimaalset suurust?