Aimar Altosaar: Narva 2040

Paraku mitte mind, vaid Euroopa kultuuripealinna sõpruslinnade delegatsioone. Sätin ka ennast neile sappa ning meid juhitakse uhkest Aleksandri kirikust mööda «Rootsi lõvi» juurde, kus üle Joaoru on hästi vaadeldav vana linnus Pika Hermanniga ja selle taga turritavad teisedki vanalinna tornid. Linnapea seletab külalistele, et linnuses asuv muuseum on kujunenud Euroopas tunnustatud kompetentsikeskuseks, kus töötab eriti palju rootslasi. Laskume orgu ja jalutame mööda maailmas laialt tuntud promenaadi silla alt läbi bastionite poole. Ka talvel liigub siin palju tänavakunstnikke, kes on üle maailma tulnud siia kahe tsivilisatsiooni piirilt inspiratsiooni saama. Promenaadikohvikutest kuuldub head džässi ja bardide kitarritinistamist. Sergejev räägib, kuidas paarkümmend aastat varem alustatud muusikafestivalid olid alguses korraldajatele suur majandusrisk, kuid kui linnavolikogus said enamuse noored maailmas õppinud ja ringi käinud narvalased, said sellised algatused linnalt tuge ning nüüd on linna kultuuripilt aasta ringi rikas ja kirev. Ka muu Eesti ärkas pärast õnnestunud «Kremli ööbikute» projekti ning Narva Kreenholm ja Vaba Lava kujunesid Eesti kõigile teatritele tavapärasteks etenduskohtadeks. Nüüd toimuvad siin rahvusvahelise mainega festivalid ning kunstihuviliste voog maailmast kasvab.