Lauri Vahtre: Narva vanalinn – teeme ära!

Tellijale

Kahjuks kaasneb sellega enamasti arvamus, et unistus see vaid ongi. Hävinud linnad ei tule tagasi ja uut elu ei looda tundlemise, vaid kalkulatsioonide, raua ning betooniga.

Õnneks on see arvamus suuresti ekslik ja tunded ei ole kalkulatsioonidega tingimata vastuolus. Idee Narva vanalinn üles ehitada ei ole puhtemotsionaalne, eluvõõras ega utopistlik. Võiks öelda, et Narva taastamise kõige suurem takistus ongi seesinane eksiarvamus, ja kui sellest üle saada, on pool võitu käes.