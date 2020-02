Pooled hundid jäävad küttimata

Tellijale

Viimasel aastal on meie rahvusloom tavatult julgeks muutunud ja järjest sagedamini ristuvad ta teed inimesega. Eriti murelikuks teeb maa­inimesi, et hunt napsab isegi koduõuelt saagiks koeri. Mullu ametlikel andmetel murdsid hundid 12 koera.

Pool sajandit jahimees olnud Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Tiit Tammsaar ütleb oma silmaga nähtu põhjal, et hunte pole küll rohkem siginenud, kuid hunt targa loomana näeb, et keskkond on tema jaoks vähem ohtlik, ja muutub järjest julgemaks, eriti sel talvel, kus lumepuudus ei lase jahti pidada. „See on loomulik, seda ei tohi hundile ette heita,” nentis jahimees.