Kurb seis: laadal müüdava vorsti eest ei vastuta keegi

Mõni selline improviseeritud lihalett tekitab kahtlusi. Kui singid-vorstid on päev läbi lahtiselt sooja käes seisnud, pole need õhtuks enam kindlasti värsked. Ka pole need kaitstud pisikute eest, mida uudistajad levitada võivad. Teine teema on toodete päritolu. Lugejad on kurtnud, et toodangut müüakse ühe konkreetse talu nime all, ent tooteid võetakse ühest, teisest ja kolmandast lihatööstusest. Või kuidas saame olla kindlad, et põdra- või hirvevorst ikka nimetatud looma liha sisaldab ja on just lepasuitsu saanud, nagu sildil kirjas?