Kevadel metsas toimetades tuleb lindudele mõelda

Ära planeeri töid eriti linnurohketes kasvukohatüüpides (lühend – kkt). Kõige linnurohkemad on lehtpuu enamusega laane- ja salumetsad (jänesekapsa, sinilille, naadi kkt). Hoidu nendes metsades raietest lindude pesitsusperioodil, aprilli keskpaigast juuli alguseni. Eriti ettevaatlik tuleb seal olla lageraiet tehes, parem on jätta see kevadsuvel tegemata.

Siirdesoo ja rabastuvate metsade linnustik on suhteliselt vaene, kõige tundlikum periood on mai keskpaigast jaanipäevani. Kuna need metsad on elupaigaks ka kanalistele, siis nende esinemise korral on soovitatav juba märtsi keskpaigast olla metsatööde käigus ettevaatlik.