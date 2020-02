Looduslike võtetega haigusele vastu

Haigestumise vältimiseks tuleb immuunsüsteem tugevana hoida. Selleks tasub keha turgutada taimeteede, tõmmiste ja rohejahudega – olgu need siis kõrvenõgesest või muudest rohelistest taimedest. Rohejahusid saab lisada suppidele, kotlettidele, smuutidele. Hästi sobivad ka rukkikama ja kefiiriga. Ennetamiseks on head tinktuurid purpur-siilikübarast, taruvaigust. C-vitamiini leiab kibuvitsamarjadest (korralikult kuivatatud erkpunase värvusega marjadest) või sügavkülma varutud toormoosist, mustadest sõstardest, astelpajumarjadest, ebaküdooniatest, karulaugust.

Põdrakanep aitab vaid kuivatatult

Teedest sobivad gripihooajal igapäevaseks joomiseks aedmonarda, meliss, iisop, salvei, millel on viiruste paljunemist pärssiv toime. Immuunsüsteemi tugevdavad ka põdrakanep ja must pässik. Pässikut ei tasu kuumutada kõrgel temperatuuril, pigem purustada ja lasta tõmmata 50–60 kraadi juures. Tükke võib kasutada veel 2–3 korda uue veega. Teistest taimedest saab teed valmistada ikka tavaviisil: valada taimepuru üle 200–300 ml kuuma veega, lasta tõmmata kümme minutit ja juua. Kõrvale võib limpsida mett.

Põdrakanep on raviteena parem lihtsalt kuivatatud kujul, sest nii on säilinud ka ravivad omadused. Fermenteeritud kujul põdrakanepit võib juua maitseelamuse pärast või tavateena.

Taimeteed puhastavad organismi ja väljutavad jääkaineid, see parandab viirushaiguste ajal enesetunnet. Kurguvalu korral aitavad aedsalvei, kibuvitsamarjad. Kibuvitsamarjadele võib lisada nelki ja ingverit. Nelk hävitab pisikuid ja on põletikuvastase toimega, ingver annab sooja ja tapab samuti pisikuid. Kibuvitsamarjades on karotiini ja C-vitamiini. Kindlasti suurendada haiguse ajal C-vitamiini sisaldavate marjade söömist, sest just C-vitamiin annab immuunsüsteemile jõudu hävitada viiruseid ja mikroobe.