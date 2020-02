Soid taastatakse järjest enam

Tellijale

Kuigi esimesed tööd tehti juba 2004. aastal, hakati riiklikul tasemel soode taastamisega agaralt pihta 2016. aastal, mil võeti vastu kaitstavate soode tegevuskava elurikkuse ja ökosüsteemi säilitamiseks ja taastamiseks. Peaasjalikult on tegemist omal ajal kuivendatud madalsoodes, siirdesoodes ja rabades ehk kõrgsoodes algupäraste looduslike olude taastamisega, kusjuures eriti hästi on läinud just rabades. Tegevuskava määratleb ka meetmed ja rahaallikad.

Kraavi kaevamine või täitmine

Kui klassikalises mõttes maaparandust teeb praegu vaid mõni üksik eramaaomanik – suur metsaomanik või agrofirma, siis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on deklareerinud, et riigimetsas praegu uusi kuivendussüsteeme ei rajata ja seetõttu ka soodelt uut metsamaad võita pole plaanis. Küll aga on enam-vähem poole peal omaaegsete kuivendussüsteemide rekonstrueerimine, milleks RMK suunab igal aastal ligemale 20 miljonit eurot ja millega peaks valmis saama 2024. aastaks. Tööd on käsil piirkondade kaupa, nende käigus puhastatakse olemasolevad kuivendus­kraavid, raiutakse neile kasvanud puud ja võsa, remonditakse vanad või ehitatakse uued teed, rajatakse tuletõrje veevõtutiigid, paigaldatakse infotahvlid jmt.