Milline võib tulla kevad ja suvi?

Aja jooksul on tähele pandud, et on olemas teatud tsirkulatsioonitüübid või tüüpolukorrad, ilmamustrid. Neid on püütud klassifitseerida, seda on enamasti tehtud asukohapõhiselt, näiteks Suurbritannia-, Kesk-Euroopa- või Venemaa-keskselt. Ka Eesti jaoks on püütud klassifikatsiooni välja töötada (Truija, Post ja Tuulik, 2003 või Lutsar, 2018), kuid on selgunud, et Eestile sobib kõige paremini näiteks Wangenheim-Girsi klassifikatsioon, mis on nime saanud alusepanijatest ja on küll väga üldine, aga siiski ­kasulik.