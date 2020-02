Ukraina ülemraada spiiker: valimisi ei saa pidada ajutiselt okupeeritud aladel

Eestit külastanud Ukraina ülemraada spiiker Dmõtro Razumkov tunnistas Postimehele antud intervjuus, et kuigi kohalikke valimisi tahetakse sügisel sarnaselt ülejäänud riigiga pidada ka Donetski ja Luganski oblastis, ei saa seda teha aladel, mis on Venemaa poolt toetatud mässuliste kontrolli all. Valijatel peab olema võimalus väljendada oma arvamust, mitte täita valimiskasti juures mõne automaati kandva mehe käsku, leiab spiiker.

Millised on Ukraina jaoks kõige kiireloomulisemad reformid, millega tuleb esimesel võimalusel ühele poole saada?

Reformid on igas riigis võtmetähtsusega, Ukraina jaoks on need praegu üheks olulisemaks punktiks päevakorras.

Arvestades seda, et mõnede teemade käsitlemine on olnud väga aeglane ja mõned reformid on paljude aastate jooksul üldse tegemata jäänud, paistab, et kõik tehtavad reformid on võtmetähtsusega.