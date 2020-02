Mees ehitas vaatetorni asemel tornsauna

Tellijale

„Põhjalikult guugeldades ei leidnud ma midagi päris sarnast mujaltki maailmast. Nii on küll, et allkorrusel on olme- või puhkeruumid, aga läbi kahe korruse ulatuvat leilisauna mitte. Keegi teadis rääkida, et Soomes pidi midagi sarnast olema, aga miks tornsaunu nii vähe on, ei oska mina öelda. Võib-olla ei peeta mõistlikuks kahte korrust sauna jaoks kulutada, ruumi ja puid läheks liiga palju.”