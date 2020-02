Lummav ja groteskselt stressi tekitav film

Tellijale

Vennad Safdied ja kaasstsenarist Ronald Bronstein on ennegi teinud filme, millele on iseloomulik eriline pingelisus ja ärevus, kuid «Uncut Gemsis» viivad nad selle täiesti enneolematu tasemeni. Põneviku efektsust kannab suurel määral Adam Sandler, kes sobib peategelast kehastama nagu valatult ning teeb äärmiselt silmapaistva rolli.

Aasta on 2012, Howard Ratner (Sandler) on New Yorgi staažikas juudist juveliir, kes kulutab hasartmängudele rohkem raha, kui ta jõuab väärisesemeid müües teenida. Howardi sõber Demany (Lakeith Stanfield) aitab poodi meelitada rikkaid ja kuulsaid kliente nii ausat kui ka võltsitud kaupa ostma. Samas võtab Howard oma sõltuvuse toitmiseks sekka tohutuid laene, panustades laenatud raha NBA mängudele. Howardi suhtes on lootuse kaotanud tema pere ja lahutust taotlev abikaasa Dinah (Lumekuninganna Elsale oma hääle andnud Idina Menzel), kuna tema mees on enam-vähem avalikus salasuhtes oma noore assistendiga (Julia Fox).