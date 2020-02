Filmide tegemine on kui puhkus

Tellijale

See on lugu eakast paarist, kes taas üle mitmete aastate kohtub ja oma möödunud armastust meenutab. Minevikumälestustena näidatakse seal kaadreid vanematest filmidest ja Lai kuulus muusika kõlab ka uues versioonis. See on nostalgiarännak nii näitlejatele ja lavastajale, aga ka publikule. «Armastus ei küsi aega, kohta ega vanust,» ütleb 82-aastane Claude Lelouch Postimehele antud intervjuus Pariisis. «Sest see on üks olulisemaid asju siin elus üldse.»