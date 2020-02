Seebivaht ühiskonna ideaale ei kanna

Tellijale

Kui galeriiruumi siseneda, köidab ennekõike värvikirev installatsioon pesukaussidest («Enesehooldus»), mis on täidetud hügieenitoodetest tekkinud mitmesugustes mustrites vahupilvedega. Selle vastasseinas on projektorist kuvatud arvutiekraan, millel näeme kutsuvat kausta nimega «Parim, kes sa kunagi oled». Vaataja jaoks tõstab see pinget, sest ideaalkujutis endast käivitab paratamatult subjekti ning iha seda ideaali näha on miski, mida kapitalistlik ühiskond kaupade – ning teenuste – kaudu pidevalt (taas)toodab.

Jutukeste fiktiivsuse aste pole tegelikult oluline, sest nagu on öelnud kirjandusteoreetik Paul de Man, on igat laadi kirjutamine tegelikult enesekirjutus – katse luua endale nägu, mis keele kasutamise kaudu paratamatult aga moondub ja laguneb (defacement). Seega ei kohtu vaataja jutukestes mitte Raadiku, vaid hoopis iseendaga – oma painete, küsimuste ja valuga.

Kui kuraatori (Corina L. Apostol) tekst ning tema lisandused on binaarse sookäsitluse suhtes kriitilised ja taotlevad nende lõhustamist, kõneleb arvutikaust isiklike lühijuttude kaudu ennekõike just naise traditsioonilistest ülesannetest ja vastutusest. See on jõhker lugemiskogemus emarollist ja naise alistuvast positsioonist. Avanenud probleemistik näitab just seda, kuidas Raadik iseendas naise nõrkuse ja jõu ära tundis. Arvan, et seetõttu puudutavad lühijutud ja fotoseeria enam samasuguste kogemustega naisvaatajat, aga liigutavad kindlasti kõiki, kelle hoiakuid tülgastava sisuga jutukesed küsimuse alla seada võivad.