Maailma viimane suur seiklus. Budapest-Bamako ralli ehk hullumeelne retk Aafrikasse

Mine või vanaisa Ladaga! Registreerimisel kõhklesime, kas võtta turisti- või võistlusklass, ent peaaegu 10 000 võistluskilomeetri läbimise järel on koht esikümnes märk sellest, et otsus oli õige. Rääkides teistest klassidest, on spirit see, mis tulevikus osalema kutsuks. Spirit-klassi sõiduvahendite nimistu on kirju: nelikveoline Nissan Sunny, Peugeot-Talbot Sporti värvides Peugeot 205, Lada 21011 jne. Nemad saavad end Sierra Leone pealinnas Freetownis finišijoont ületades tunda tõeliste kangelastena. Olgu need Aafrika teed nii auklikud ja kõverad, kui sa eluilmaski ette kujutada oskad, kuid 190-se Mersuga seda rada läbida Toyota Land Cruiseri vastu – eneseületuslik!