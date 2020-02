Sergei Metlev: sinimustvalge defitsiit

Tellijale

Lipu eksponeerimise tavad on riigiti erinevad ja muutuvad ajas. Pärast Teist maailmasõda kujunes liputraditsioon sõltuvalt sellest, kas tegu on võitja- või kaotajariigiga. Saksamaal ning Jaapanis muutus nähtav rahvusidentiteet süütunde mõjul tabuks. Võitjariikides USAs ja Suurbritannias seostusid rahvustunded ohverdusega headuse ja vabaduse nimel ega pidanud end häbenema. Nõukogude Liitu, nagu ka teisi diktatuure, on alati iseloomustanud pealetükkiv (visuaalne) marupatriotism.