14 välisministrit: kodusõja lõpetab vaid kokkulepe

Idlibis toimub uus humanitaarkatastroof, üks rängemaid Süüria kriisis, mis on ligi kümnendi jooksul põhjustanud nii palju katastroofe, et neid ei saa kokku lugedagi. Süüria režiim jätkab riigi iga hinna eest tagasivallutamise sõjalist strateegiat, hoolimata tagajärgedest, mida see toob kaasa Süüria tsiviilelanikele. Alates detsembrist on režiimi operatsioonid riigi loodeosas Vene lennukite toel intensiivistunud. Lakkamatute õhurünnakute ja tünnipommide heitmise tõttu on kõigest mõne nädalaga kodust põgenenud ligi miljon süürlast. Abistruktuurid on ülekoormatud. Sajad tuhanded inimesed – peamiselt naised ja lapsed – otsivad peavarju ajutistes laagrites ning kannatavad külma, nälja ja epideemiate käes.

Rahvusvahelist humanitaar­õigust rikkudes võeti rünnakute sihtmärkideks teadlikult haiglad ja ravikeskused – ja 79 olid sunnitud uksed sulgema – ning koolid ja varjupaigad. OHCHRi (ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo) andmeil on alates 1. jaanuarist Idlibis hukkunud kokku 298 tsiviilelanikku.

Meile on täiesti selge, et Idlibis tegutsevad äärmusrühmitused. Me ei suhtuks terrorismi kunagi kergekäeliselt. Võitleme terrorismiga kindlameelselt ning oleme Daeshi-vastase võitluse eesliinil. Kuid terrorismivastase võitlusega ei saa ega tohi õigustada ulatuslikke rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, millele me Loode-Süürias iga päev tunnistajaks oleme.