Kõrvad kikki – Eesti Laul 2020 on täis üllatusi ja intriige

Igal linnul oma laul, aga kelle oma on parim? Postimehe muusikanõukogu kuulas, vaatas ja analüüsis saaki. Lood on esinemisjärjekorras, punktid lisatud. Võitu vääriv lugu eristus mäekõrguselt.

2020 on eriline arv ja tõeline üllatuste tulevärk on ka selle aasta Eesti Laul. Kas see on konkurss, selgitamaks välja parim artist, kes Eurovisiooni hiiglaslikule areenile karmidele katsumustele vastu saata? Või eeskätt ideaalne hüppelaud uutele artistidele, et nimele tuntust teenida? Kaks pealtnäha vastakat sihti kipuvad muusikamaailma hoogsates pööretes teineteisele varba peale astuma. Aga sel aastal on teisiti.

Meelelahutusmaailm on väga julm paik. Seal ei maksa aastatepikkune kogemus, lihvitud oskused ega tõtt-öelda miski objektiivselt tugev argument. Muusikalava kubiseb ilusatest, seksikatest, tublidest, hästi laulvatest, musikaalselt perfektsetest artistidest. Paraku sellest ei piisa. Ka lugu peab olema selline, mis lööb ja hinge libiseb, nii kõrva, silma kui ka südame kaudu.

Tihti tõuseb esile midagi professionaalset. Vahel midagi üllatavat. Kõige haruldasemal juhul ilmub areenile artist ja lugu ning nende koosluses on erakordne säde.

Originaalsusega on muusikas huvitavad lood. Iga lugu muusikas meenutab midagi, tavaliste palade puhul on paralleele tuhandeid, erilisema helikeele puhul paar-kolm, kuid see ei oma tähtsust ega võta maha hoogu loolt, millel on orgaaniliselt läbilöögijõudu. Motiive, viiteid, sämpleid ja inspiratsiooniallikaid ristkasutatakse muusikas ohtralt ja siin ei tasu üle reageerida. Mis on plagiaat, on selgelt määratletud, ning ühegi Eesti loo kohal ohtu ei varitse.

Mis siis on tõeliselt võimas lugu? Tõeliselt võitmatu artist? See on selge ja lihtne nagu armastus: on või ei ole. Seda ei saa tublidusega välja teenida. Ja erakordne talent tõuseb plahvatusena, seda ei saavuta sammhaaval. Kõik peab kokku langema. Siis lahvatab ehe leek, mis kõnetab kuulajaid üle riigipiiride ja keelebarjääride. Sel aastal meil niisugune lugu on, kappas musta hobusena areenile ja jättis kõigil üllatusest suu lahti.

Artistide õlul lasub uskumatult ränk väljakutse, mida meie võtame mõnusa meelelahutusena, nii soovib Postimehe muusikanõukogu kõigile jaksu vastu pidada.

1. Inger «Only Dream» 34 punkti

Inger on isemoodi nähtus, kes esitab oma lugusid nii vahetult ja loomuliku sarmiga, et vaid kuri inimene saab seal miskit kriitikat köhida.

Võluvalt siiras ja südamlik.

Ingeri oleksime pidanud jätma eelmisse aastasse.

Tubli esitus, samas mõjus eelmise aasta kordusena.

Inger läheb aina paremaks, andku minna!

Verisulis androgüünsus on eurolaulul kindlasti trump. Kindla peale tehtud lugu, mis jälgib kõiki sel võistlustel vajalikke malle ja kaanoneid, seega tugev keskmik.

2. Rasmus Rändvee «Young» 34 punkti

Üks mis kindel: inimesed pole Rasmuse poolt hääletades alt läinud. See noor artist ei ole toode, ta on mässaja. Tuline, karismaatiline ja isemoodi.