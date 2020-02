Eesti loodus on meie hinnalisim varandus. Eesti ehtekunst on kõige elujõulisem haru siinsel loovmaastikul. Goldtime pani need kaks kokku: saatis kaheksale ehtekunstnikule karbitäie metsas leiduvat kraami ja palus luua midagi enneolematut, kantavat ja kaunistavat.