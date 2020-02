Aleksei Lotman: looduse hävitamine on enesetapjalik ja amoraalne

Tellijale

Ameerika tuntud loodusemees, jahindusteadlane ja metsikute kõnnumaade kaitse eestkõneleja Aldo Leopold juhtis juba umbes kolmveerand sajandit tagasi oma kuulsas essees «Maa eetika» (olemas ka eesti keeles) tähelepanu sellele, et vaid majanduslike argumentidega on lootusetu looduse hoidmise vajalikkust ammendavalt põhjendada. Leopold leidis, et eetika laiendamine inimese suhetele maaga on arengulooline ja ökoloogiline paratamatus.