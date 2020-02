Mihkel Kunnus: eetilised dilemmad ei kao keskkonnateadmiste kasvades

Tellijale

««Saage tuttavaks. See on dr Cathy Wilkinson-Jameson-Durant,» osutas võõrustaja ühele küllaltki glamuursele prouale mingi interdistsiplinaarse seminari järgsel kokteiliõhtul. «Dr Wilkinson-Jameson-Durant on ärieetika professor,» kummardus võõrustaja eaka lühikest kasvu matemaatikaprofessori poole. «Mille professor?» uuris kõva kuulmisega matemaatik. «Ärieetika,» kordas võõrustaja valjemalt. «Mille?» küsis vanahärra uuesti ning tema krimpsus näojooned teravdusid pingul tähelepanust. «Ärieetika,» ütles võõrustaja nüüd juba nii häälekalt, et paar lähemal seisnud õpetlast uudishimulikult tema poole kiikasid. «Ei, ma ei saa ikka midagi aru,» sõnas matemaatikaprofessor pettunult ning tema nägu lõtvus taas, «see kõlab nagu «ärieetika».»

Eelnenud lõiguga alustab Hardo Pajula oma mõistulookest «Õlest kassid» (PM 24.09.2013), kus ta ärgitab lugejat vaatama enesesse, et hinnata oma kõlbeliste printsiipide sõltuvust üldisest heaolust ja turvatundest. Roman Fristeri autobiograafilises romaanis «Müts» varastab peategelane natside surmalaagris öösel teise vangi mütsi. Ilma peakatteta hommikusele loendusele ilmunud vangid lasti aga kohapeal pikema jututa maha. «Moraalsus on väidetavasti universaalne ja kategooriline,» kommenteerib Briti filosoof John Gray. «Roman Fristeri loo õppetund seisneb selles, et see on elumugavus, millele saame tugineda vaid normaalsetel aegadel.»