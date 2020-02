Helle Mäemets: majanduskasvu muutuv mõte

Tellijale

Minnes sügavamale, majanduskasvu võimaldavate põhihüvedeni, jõuame tõdemuseni, et ellujäämiseks ning majanduse kasvatamiseks on vaja puhast õhku, vett, toitu, valgust ja viljakat pinnast. Kasutame neid ise ning sõltume neist taimede ja loomade kaudu. Järgneb palju muid vajalikke tingimusi, nagu eluase, kehakate, kütused, arstiabi, transport, haridus, maavarad jne.

Suur jagu meie majanduse aluseks olevaist hüvedest on need, mida on hakatud nimetama ökosüsteemi teenusteks. Kui ökosüsteemi teenustele hinnad määrata ja neid üha enam tarbida, siis peaks majanduskasvuga justkui kõik hästi olema. Üha enam hakkab aga selguma, et vana armas majanduskasv tähendab tupikut, kus telliskivi-märgi taga on hiiglaslik sodihunnik. Midagi tuleks tõsiselt ümber mõtestada.