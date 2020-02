Noorus ongi hukas! Ropendab nagu voorimees

Tellijale

Neile, kes pole koolipingist tõusnud just kümnend või kaks tagasi, vaid palju varem, on vaevalt jäänud märkamata, et noorte sõnavarasse kuulub roppe sõnu küllap rohkem kui varem. Ei, statistilisi andmeid selle kinnituseks pole, ent roppuste hoogsat levikut tõdevad nii keele- kui ka koolitöötajad ehk need, kelle kõrv on harjunud selliseid asju tähele panema.