Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul läks Tartu rattaringlus hästi käima suuresti tänu sellele, et rendirataste parklad paiknevad üle kogu linna. «Soovime järk-järgult parklate võrgustikku tihedamaks muuta, et rataste kasutamisele hoogu juurde anda,» sõnas Tamm. «Aga rendirattaid on vaja ka linnast välja, et inimesed saaksid auto asemel rattaga linna sõita, nii saab vähendada autostumist.»