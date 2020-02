Kati Voomets: kuidas päriselt raha koguma hakata?

Mõnikord on säästmise juures kõige raskem alguse tegemine. Rahatargaks saamist on parim alustada selgete eesmärkide seadmisega. Mõtle läbi soovid ja vajadused ning kirjuta need üles. Eesmärkide sõnastamisel on tähtis, et need oleksid võimalikult konkreetsed, saavutatavad, isiklikult olulised, ajaliselt piiritletud ja mõõdetavad. Näiteks eesmärk «panen iga kuu alguses sada eurot kõrvale selleks, et koguda esimeseks juuniks viissada eurot, et minna perega Berliini» toimib kindlasti paremini kui «tahan säästa suvepuhkuseks».