Monica Rand ja Madis Lepajõe: kaks tegusat koalitsiooniaastat said läbi

Kaks aastat tööd Tartu koalitsioonis jäi meil Keskerakonna esindajatena seljataha ning uus, nüüd juba Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna võimuliit sirutab tasapisi tiibu. Tundub olevat sobiv hetk veidikeseks aeg maha võtta ja tehtule tagasi vaadata.

Eelarves kavandatud tegevustega liigume samm-sammult edasi Tartu linna arengustrateegiast «Tartu 2030» tuleneva visiooni ning linna arengukavas ja senises koalitsioonilepingus sätestatud eesmärkide poole. Kõik need dokumendid hoiavad silme ees peamist eesmärki: parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele.

2018. aasta oli teguderohke ja vähemalt sama aktiivne oli ka aasta 2019. Kõigi otsuste ja tegude üksipulgi lahti seletamine täidaks päris mitu ajalehenumbrit, seetõttu piirdume siinkohal vaid valitud nopetega. Suund tegudes oli meil ühine.

Meile on alati oluline haridus ja teised Eesti tulevikku panustavad teemad. On ju Tartu õigustatult Eesti hariduse, kultuuri, noorte, spordi ja teaduse pealinn. Et olla veelgi rahvusvahelisem ja avatum, püüdsime selle poole ja võitsime mullu uhkusega õiguse olla 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. Kindlasti on Euroopa kõigi aegade parima kultuuripealinna kuulsuse võitmiseks vaja teha väga palju rasket tööd. Pole aga kahtlust, et võimalus ühise idee heaks töötada paneb paljude noorte ja ka veidi vanemate inimeste silmad särama. Kes meist ei tahaks olla osaline Tartust Euroopa näidislinna kujundamisel!

Kindlasti väärib tähelepanu Tartu kultuuritoetuste süsteemi korrastamine spordivaldkonna toetuste eeskujul. Aga küllap ongi nii, et spordis on kõikvõimalike eesmärkide ja tulemuste (ka rahaliste) mõõtmine selgem ja arusaadavam ning seda on tehtud juba aastakümneid. Seepärast on loomulik ja väga teretulnud, et kultuur joondub Tartus spordivaldkonna parimate eeskujude, kogemuste ja näidete järgi.

Väga palju loodame möödunud aasta lõpus moodustatud Euroopa kultuuripealinna 2024 sihtasutusele. Usume siiralt, et selle entusiastliku ja energilise meeskonna eestvedamisel luuakse Tartus võimalikult paljusid linlasi ja Tartu sõpru kaasav ning ühendav süsteem, mis saab eeskujuks paljudele järgmistele Euroopa kultuuripealinnadele.

Heade konkurentide ja mõttekaaslaste – Ungarist, Soomest, Norrast ja mujalt – koolitamine on juba tiitli võitmisest alates täies hoos.

Midagi pole teha, kenade ja uute lasteaedade kõrval on meil ka väga nukra olemisega hooneid, mis pikisilmi ootavad remondiraha.

Tulevikku vaadates on tähtis, et aasta tagasi jaanuaris valisid Tartu noored alates 14. eluaastast endale demokraatlike otsevalimiste teel Tartu noortevolikogu, mis esimesena Eesti omavalitsuste reas on Tartu linnavalitsusele ja -volikogule oluline ja tunnustatud partner ning kelle esindajad osalevad kõigi linnavolikogu komisjonide töös.

Nii nagu kogu eelarvest moodustab lõviosa haridusele minev raha, nii on ka investeeringutega.