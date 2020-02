Lennox Lewis (paremal) oli viimane raskekaalupoksi absoluutne tšempion. Anthony Joshua suur eesmärk on kaasmaalase saavutust korrata. FOTO: RAY STUBBLEBINE/REUTERS

Eesti poksija Kaupo Arro ei salga, et profimaailma süsteem on imelik. Maailmameistrivöid välja andvaid iseseisvaid organisatsioone on palju ning kõikide tähtsate tiitlite endale saamine väga haruldane.