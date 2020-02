Tellijale

Valitsuse teatel loodetakse suveks jõuda üldisele üksmeelele, et septembris oleks võimalik saavutada lõplik kokkulepe. Samas kinnitati, et kui juuniks pole tehtud piisavalt edusamme, tuleb valitsusel langetada otsus, kas lahkuda läbirääkimistelt ja keskenduda hoopis ettevalmistustele, et üleminekuperioodi lõpus korrapäraselt lahkuda.