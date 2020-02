Tšetšeeni blogija pääses tapmiskatsest eluga

Tellijale

«Kes sind saatis? Kust sa tulid?» küsib Abdurahmanov videos, näidates haamrit, millega ründaja teda tappa oli üritanud. Vigastatult maas lamav mees vastab, et tuli Moskvast, ja lisab: «Nad andsid mulle sinu aadressi. Nende käes on mu ema.» Ründaja sõnul oli Groznõist pärit mees Abdurahman palunud tal Abdurahmanovit hirmutada.

Abdurahmanovi vend Muhammad lausus veebilehele Kavkaski Uzel, et kergemate vigastustega Abdurahmanov viidi haiglasse ja ta on seal politsei järelevalve all. Ka ründaja viidi haiglaravile.