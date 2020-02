Soome ja Rootsi peavad nakatumisriski väikeseks, Norra valmistub halvimaks

Nüüd on koroonaviirust leitud kõigis Põhjamaades, kuid Balti riigid peale Eesti on veel puutumata. Kui Soome, Rootsi ja Taani võimud toonitasid eile, et risk kodumaal nakkust saada on endiselt väike, siis Norra terviseamet hoiatas, et ilmselt jääb lõpuks haigeks iga neljas elanik.