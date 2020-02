Liviko juht: Laua Viinal on eestlaste mandaat

Tellijale

Emiraadid on Liviko jaoks täiesti arvestatav ja suur turg. Eelmisel aastal saatsime sinna kuus konteinerit alkoholi. Seal on suured poed, meie Selverite mõõtu, mis on läikivast marmorist, kus müüakse ainult alkoholi. Seal täiesti kuiva seadust ei ole, aga see erineb osariigiti – mõnes on seadus karmim, mõnes liberaalsem. Nii nagu meil on piirikaubandus, on seal samamoodi. Kui ühes osariigis on rohkem piiranguid, siis sõidetakse sinna, kus seadused on leebemad.