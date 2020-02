Andrei Kuzitškin: Vene topeltkodakondsus kui Kremli relv

Tellijale

Kremli uuel strateegial on nii sise- kui ka välispoliitilised eesmärgid. Teatavasti on viimasel kahel aastal Venemaal sündimus järsult langenud. 2019. aastal sündis Venemaal 120 000 last vähem kui aasta enne seda. Kuid just elanikkonna arvukuse kasv on üks põhi­näitajaid, kas Putini plaane Venemaa jalule tõsta on saatnud edu või mitte. Aga kuidas peaks olema võimalik jalule tõsta maad, kus 85 regioonist kahanes sündimus 2019. aastal koguni 80s ning vene regioonides ulatus kahanemine lausa 22 protsendini? See ei sea kahtluse alla mitte ainult Putini režiimi sotsiaalmajandusliku poliitika tõhusust, vaid ähvardab ohustada ka tänavu jaanuaris Venemaal alustatud ideoloogiliste ümberkorralduste elluviimist.