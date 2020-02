Evald Übi: milleks meile miljonilinn Tallinn?

Tellijale

Võib rääkida kodanikuenergeetika arendamisest, räämas vanade majade ja magalate lammutamisest jne, aga selleks on vaja palju raha. Seda ei jätku praegu tänavate remondiks, tervishoiuks, korralike pensionide ja palkade maksmiseks, mistõttu paljud töötavad välismaal. Me ei peaks korraga ette võtma kaht suurprojekti, Rail Balticut ja Tallinna–Helsingi tunnelit. Inglismaa ja Prantsusmaa on suured riigid, nende vahel on oluliselt tihedam liiklus. Sellegipoolest oli tunneliga palju probleeme. Kas tasub loota tunneli olemasolul rikaste hiinlaste ja teiste migrantide elama asumisele Tallinna? Millise probleemi lahendamiseks on tunnelit vaja? Meie «kalevipoegade» jaoks on tunneli kaudu sõitmine ilmselt liiga kallis. Laevaga saab aeglasemalt ja odavamalt, kiiremini jõuab lennukiga.