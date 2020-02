Andrus Karnau: kingitus Tallinkile

Tellijale

Kõlvart otsustas teha suure kingituse Infortarile ja Tallinkile, kui loovutas neile kaks kolmandikku linnahalli kinnistust. Infortar ja Tallink omandavad Eesti riigi ühe magusama kinnistu lubaduse eest ehitama hakata. Ehitustöö, mille maksumuseks hindavad asjaosalised 300 miljonit eurot, seisab veel ees. Ilmselt kulub tegelikult 100–200 miljonit rohkem, aga nagu ütles Tallinki juht Paavo Nõgene, on see kõigest ühe laeva hind.

Kui Tallink ja viimase suuromanik Infortar panevad kinnistusse 300 miljonit ning Tallinna linnavalitsus ei investeeri sentigi, tekib küsimus, kas viie aasta pärast jaguneb omand endiselt nii, et kolmandik on linnavalitsuse käes, või jaguneb see tegelikult sisse makstud kapitali järgi. Nõgene lubas, et kolmandik jääb linnale. Võib-olla tõesti.