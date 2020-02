Margus Parts: kommunistid Central Parkis

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised võtsid huvitava pöörde, kui analüütikud said järsku aru, et Bernie Sanders juhib kindlalt Demokraatliku Partei eelvalimisi. Miskipärast ei tahetud tükk aega tunnistada, et sotsialistist Sanders võiks olla tõsiselt võetav konkurent juhtkandidaadi kohale.

Ikka räägiti endisest asepresidendist Joe Bidenist ja endisest New Yorgi linnapeast, miljardär Mike Bloombergist. Ometi oli ju ammu selge, et Sandersi rahakogumiskampaania oli teistest kõvasti ees ja 78-aastane Vermonti senaator suutis kõnetada eri ühiskonnagruppe.

Pärast kolmandaid eelvalimisi Nevada osariigis, kus Sanders pani kotti 46 protsenti delegaatide häältest, koitis kõigile, et järjekindlalt tagapool lohisev Biden ei pruugi mustanahaliste häälte toel fööniksina tõusta ja debattides põrunud Bloombergi nulliring ei ole geniaalne taktika võistlusesse hiljem siseneda ning üldse tuleks olukord ümber hinnata.

Ja milline tsirkus sellele järgnes! MSNBC saatejuht Chris Matthews väljendas otse-eetris muret, et kui sotsialistid võimule tulevad, algavad New Yorgi Central Parkis hukkamised. Võib-olla. Igatahes ei saavat neid punaseid usaldada ja parem oleks välja selgitada, kas Sanders on Castro stiilis kommunist või pooldab Taani stiilis heaoluühiskonda (õige vastus on viimane).

Häirekellad hakkasid lööma ka Demokraatliku Partei sees, kus Sanders on endiselt ebapopulaarne. Parteil oleks palju mugavam näha Valges Majas kedagi Bideni- või Bloombergi-sarnast, kes ei hakkaks üleliia paati kõigutama.

PÄEVA KOMM Kuigi Bideni ja Trumpi vastasseis võiks olla esmaklassiline meelelahutus, kujuneks see tõenäoliselt kahe vanamehe ärplemiseks.

Paraku kaotas üks selliseid kandidaate 2016. aastal mehele, kelle üks peamisi valimislubadusi oligi establishment’i purustamine. Muidugi on raske prognoosida, kui hästi suudaks Sanders üleriiklikul tasandil Trumpi vastu esineda.

Aga kuigi Bideni ja Trumpi vastasseis võiks olla esmaklassiline meelelahutus, kujuneks see tõenäoliselt kahe vanamehe ärplemiseks. Bloombergi ei tohiks üldse Trumpi vastu lasta, sest miljardär on tuntud kehva pingetaluvuse poolest ja Trump juba oskab vastaseid peedistada. Lisaks ei paista Bloombergil olevat muud ideestikku peale Trumpi alistamise.

Demokraatidel tundub olevat lühikese pingi sündroom juba sümptomaatiliseks saanud ja Sanders on ainus, kellel on vähegi löövaid ideid ja kes on aastate jooksul neile kindlaks jäänud.