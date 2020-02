Kuidas teha porgandist külmsuitsulõhet?

Tellijale

Ka suitsuahi või grill on porgandile suitsumaitse andmiseks alati variant, kuid vedel suits ehk suitsuekstrakt annab tugevama maitsenoodi. «Suitsuekstraktiga marineerimine on tõhusam ja lollikindlam, pealegi saab niimoodi maitset paremini kontrollida,» selgitab Krait Kumar, kes on Ülo restoraniköögis porgandist «külmsuitsulõhet» valmistanud suurtele laudkondadele isuäratuseks mitu korda.