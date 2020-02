Tellijale

Vaiko: Arvan, et ma ei võtagi vastu asju, mis poleks mulle olulised. Sel aastal tõmbas mind eriti kaasa idee, mis Karl Laumetsal selle lavastuse jaoks oli. Seda enam, et etenduse kogu tekstiline materjal pärine rahvaluule arhiivist, mille ümber on ju ka viimasel ajal palju juttu olnud. Tundub, et see õige patriotism tuleb kusagil sealt, mitte kusagilt mujalt.

Vaiko: Mulle tundub, et me tegime väga õigesti ühe asja – seda on vist küll inetu öelda, kui saalis on koos etendust vaatamas Eesti eliit, aga me võtsime hoiaku, et me n-ö tellijaks on eeskätt ikkagi inimesed oma kodudes. Ja mingis mõttes on see ka ju väga õige lähenemine. See on siiski maksumaksja raha eest korraldatav pidu.