Seentest ülikond, koolnukomposter – matusekombed on muutumas

Vanaisa on mustasõstrapõõsaste all. Need olid ju tema lemmikud. Marjapõõsad on ilusad, sõstrad suured nagu kirsid.

Vanaema on kirjutanud, et soovib, et tema raputataks roosipeenrasse, aga praegu on vanaema veel ise roosipeenras toimetamas, et oma lemmikute eest hoolitseda. See võib olla kirjeldus Eesti perest aastal 2030, kui ka siia on jõudnud praegu maailmas kõige uudseim matusemeetod – surnukeha komposteerimine.