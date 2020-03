Martin Ehala: eestluse uurimisest Postimehe grandi abil

Tellijale

See ei olnud kerge ülesanne, sest esiteks oli tegu esimese Noor-Eesti grandikonkursiga ja teadusnõukogul polnud varasemat kogemust, ning teiseks seepärast, et kolmele grandile esitati kokku 42 taotlust. Grandiprogrammist saavad humanitaar- ja sotsiaalteadlased taotleda rahastust uuringutele, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele, ning selle maht on kuni 100 000 eurot aastas ja uuringu kestus kuni kolm aastat.