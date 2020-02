Tiiu Kuurme: eilse päeva feodaalid

Tellijale

Meie hariduslembeses Eestis on viimastel aegadel koolide ja nende juhtimise ümber lahvatanud poliitilised otsused tugevalt ületanud uudisekünnist. Ja häirinud sama tugevalt kooliga seotud inimeste õiglustunnet, keda vaevalt enam õnnestub veenda, et poliitilist tegevust justkui suunab hoolitsus kodanikkonna ning tema institutsioonide arengu eest. Ühte neist koolidest on allakirjutanul õnnestunud teha sügavam sissevaade.

Kiviõli keskkool on olnud kauni ja hea koolina haridushuviliste palverändude Meka. Mida aastakümneid koolide osas soovitud ja igatsetud, näis olevat siin teostunud. Kohalikult omavalitsuselt sai see aga jõulukingiks direktori minemaküüditamise otsuse. Ja mitte pedagoogilise tegevuse puudujääkide pärast. Pedagoogiline üldsus võttis teate vastu vaikse ehmatusega, et ka nii võib. Sest võim on võim. Kooli õpetajaskonna ja koolikogukonna väljaastumised veensid, et kaotus peab kooliperele olema suur. Sest paljuke ongi meil leida juhte, kelle kaitseks tema alluvad süveneva individualismi ajastul meelt avaldavad ja streiki lubavad. Asjatult, nagu taas kord veendusime, ja see kahandab usku õigusriiki.