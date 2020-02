Täna mängid rock-bändis, homme reedad kodumaa?

Tellijale

Eesti kultuur on nagu enamik maailma väikekultuure olnud peaaegu kõiges järeleõppiv kultuur – teistest, pealtnäha ärksamatest, arenenumatest ja edasijõudnumatest ikka mitu õppetundi maas. See on olnud järelejooksev kultuur, mis püüab oma sisemise väärikuse nimel hoida eesminejatega vähemalt silmsidet.

Kõik globaalsete suurkultuuride uued ilmingud on jõudnud meile alati suurema või väiksema hilinemisega ning orgaanilise ja otsingulise arengu asemel sattunud siin kohe faasi, mida võiks nimetada epigoonlikuks. Me oleme matkijad. See on me geograafilisest ja demograafilisest olukorrast tingitud saatus. See on osa meie rahvuslikust alaväärsustundest, mis leidis programmilise sõnastuse – ning näiliselt ka teoreetilise lahenduse – kirjandusrühmituse Noor-Eesti 1915. aastal esitatud üleskutses: „Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!“