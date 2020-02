Kes oleks arvanud, et kahest riigiametnikust ja ühest pangajuhist saavad Läänemere suurima laevafirma omanikud ning kogu Eesti ärielu suurkujud. Kusjuures kahe juured viivad Lõuna-Eesti väikelinna, kust mereni on paarsada kilomeetrit. Aga just nii on läinud.