Vaenuverest värvitud – Eesti black metal’i lugu

Eesti musta metalli juurte otsing tõi kaasa üllatava leiu, mida võib pidada päris esimeseks kohalikuks katsetuseks ekstreem-metal’i vallas. Tõenäoliselt Saxoni samanimeliselt loolt nime laenanud Street Figh­ting Gang (SFG) tuli kokku Mihkel Raua eestvedamisel Tallinnas aastal 1985 ning ammutas häbitult inspiratsiooni Venomi klassikalistest „Welcome To Hell“ ja „Black Metal“ albumitest. Bänd tegutses ülimalt lühikest aega, ent jäädvustas end tulevastele põlvedele meeleoluka, ajastutruu helikvaliteediga loo „Las surnud matavad surnuid“ näol. Mis tahes proosalisel põhjusel SFG laiali läks, väärib bänd ainuüksi selle ühe loo põhjal unikaalset aujärge Eesti metal-muusika panteonis. Kas nad seejuures ise kedagi mõjutada jõudsid, on muidugi kaheldav – tasub olla lihtsalt tänulik, et lindistus on säilinud ja ehk jõuab kunagi füüsilisele helikandjale.