Volikogu esimehel liiga suur palk ja liiga vähe tööd

Meitus põhjendas kohast loobumist sellega, et tal polnud volikogu esimehe ametis piisavat rakendust. Jõgeva vallavolikogu esimehe palk on 90 protsenti vallavanema palgast. Eelmise aasta 1. aprillis sai Raivo Meitus 3150 eurot brutopalka.

«Jah, sellel kohal on lihtne olla ja saada suurt palka, aga ma ei pidanud õiglaseks selle vähese töö eest võtta nii suurt töötasu,» sõnas Meitus. Ta lisas, et soovib teha vahelduseks midagi muud, mis annaks talle võimaluse end proovile panna. «Mul on finantsalane kõrgharidus ja 2019. aastal sain magistrikraadi riigiteadustes,» sõnas Meitus ning lisas, et soovib teadmisi töös kasutada.