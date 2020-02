Ankara mängib Euroopa pudelikaelaga

Eile Kreeka Lesbose saarel maabunud paat 54 afgaani põgenikuga. Hoolimata varasematest teadetest, et Türgi ei hoia põgenikke enam riigis kinni, kinnitas riigi välisminister, et Ankara jätkab 2016. aastal ELiga sõlmitud rändeleppe täitmist. FOTO: ARIS MESSINIS/AFP/Scanpix

Sajad migrandid alustasid Türgist teed Euroopasse pärast seda, kui president Recep Tayyip Erdoğani võimupartei AKP teatas üleeile, et Türgi ei hoia enam migrante piiri taga kinni. Suurt põgenikelainet Euroopasse see siiski kaasa ei toonud ja ka Ankara kinnitas hiljem, et peab Euroopa Liiduga sõlmitud kokkulepetest kinni.