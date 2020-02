Börsidel käib veresaun

Tellijale

«See on ilmselge veresaun,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfirma Bahnsen Group investeeringute juht David Bahnsen. «Kui oled sattunud vabalangusesse, ei ole siin mitte midagi muud teha kui oodata niikaua, kuni on saabunud mingisugune põhi,» lisas ta.