Merisea all pidas ta silmas president Lennart Meri. Ropu ja rämeda sõimu said Aivarilt ka Mart Laar ja teisedki Eesti riigitegelased. Ülo oli suurema osa ajast vait. Nad kartsid.

«Nad olid lihtsad maapoisid. Nad arvasid, et neid tullakse tapma. Kui inimene on nurka aetud, siis tekivad nagu loomalgi instinktid ja hakatakse praalima,» meenutas Voitkasid kuus tundi alla rääkinud endine keskkriminaalpolitsei komissar Urmas Krüger, kelle sõnul on peamine, et vennad tabati verevalamiseta ning nad said naasta normaalse elu juurde.