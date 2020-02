Erkki Koort: väärikate valik ehk «Tõde ja õigus» on ilukirjandus

Väga kuum teema on Tammsaare «Tõde ja õigus». See eestlaste tüvitekst on tänu linastunud filmile läinud taas massidesse ja toodud meie igapäevaellu. Seda on saanud isegi palju ja mulle on see vastumeelne. Kuigi film oli heal kunstiliselt tasemel, miks me arvasime, et see võidab​ Oscari? See on meie tüvitekst, mis ei pruugi teistele midagi tähendada. Kui Tammsaare kultusteos ilmuks tänapäeval, siis kas me isegi seda üldse märkaksime? Kas see saaks kulkast toetust? Vastan: see on detail. Teos on olemas ja lahti me sellest ennast rebida ei suuda ega peagi. Teosest siis.