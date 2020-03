Sügisel jätkavad Põltsamaa vallas vaid üks kool ja lasteaed

Põltsamaa vallavolikogu võttis eelmise aasta viimasel istungil vastu otsuse viia kõik omavalitsuse koolid ja lasteaiad ühe juhtimise alla. Toona oli jutt, et tegu on ettevalmistusega ning midagi konkreetset veel kavas pole. Kuid nüüd, vaid napilt kaks kuud hiljem on selge, et juba sel sügisel saab koolide ja lasteaedade ühendamine teoks.