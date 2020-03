Theatrumi lavastuses «Felicitas» on partneriteks Liina Olmaru ja Jan Uuspõld. FOTO: Ülar Mändmets

Kõrgtehnoloogilise tehisnaise ja lihast-verest meesterahva vaheline romanss on tänapäeva kultuuris vaat et üks tüvilugudest. «Ex Machina», «Her», «Westworld» – need moodsad Pygmalioni müüdi teisendid kajavad läbi ka Andri Luubi autorilavastusest.